Президента «Барселоны» Лапорту обвинили во взяточничестве по делу Негрейры

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта стал обвиняемым по делу бывшего вице-президента технического комитета судей (CTA) RFEF Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Хосе Марии Энрикеса Негрейры, сообщает Marca.

Ранее считалось, что Лапорте не предъявят обвинение из-за истекшего срока давности, однако следствие решило, что срок не истек, поскольку отсчет ведется с даты последнего платежа Негрейре, который произошел в 2018 году.

Лапорта вернулся на пост президента «Барселоны» с 2021 году. Ранее он руководил каталонцами с 2003 по 2010 годы.

В марте этого года стало известно, что «Барселону» подозревают в коррупции. 28 сентября каталонцам было предъявлено обвинение в подкупе Негрейры. Глава следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, счел выплату в размере 7,5 миллиона евро со стороны клуба в адрес бывшего вице-президента технического комитета преступлением. Клуб осуществлял выплаты в адрес Негрейры с 2001 по 2018 годы.

Если суд докажет вину «Барселоны», клуб могут исключить из ла лиги и отправить в сегунду — второй по силе дивизион чемпионата Испании, а также отстранить от участия в еврокубках.