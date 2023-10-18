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Сегодня, 14:17

Президента «Барселоны» Лапорту обвинили во взяточничестве по делу Негрейры

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Жоан Лапорта.
Фото Global Look Press

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта стал обвиняемым по делу бывшего вице-президента технического комитета судей (CTA) RFEF Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Хосе Марии Энрикеса Негрейры, сообщает Marca.

Ранее считалось, что Лапорте не предъявят обвинение из-за истекшего срока давности, однако следствие решило, что срок не истек, поскольку отсчет ведется с даты последнего платежа Негрейре, который произошел в 2018 году.

Лапорта вернулся на пост президента «Барселоны» с 2021 году. Ранее он руководил каталонцами с 2003 по 2010 годы.

В марте этого года стало известно, что «Барселону» подозревают в коррупции. 28 сентября каталонцам было предъявлено обвинение в подкупе Негрейры. Глава следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, счел выплату в размере 7,5 миллиона евро со стороны клуба в адрес бывшего вице-президента технического комитета преступлением. Клуб осуществлял выплаты в адрес Негрейры с 2001 по 2018 годы.

Если суд докажет вину «Барселоны», клуб могут исключить из ла лиги и отправить в сегунду — второй по силе дивизион чемпионата Испании, а также отстранить от участия в еврокубках.

Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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Мостовой считает, что наверняка вошел бы в список топ-100 лучших игроков в истории ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 0 1 20-6 24
2
 Жирона 9 7 1 1 19-11 22
3
 Барселона 9 6 3 0 21-10 21
4
 Атлетико 8 6 1 1 20-8 19
5
 Атлетик 9 5 2 2 16-9 17
6
 Р. Сосьедад 9 4 3 2 17-12 15
7
 Бетис 9 3 4 2 11-13 13
8
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-13 13
9
 Валенсия 9 3 2 4 10-11 11
10
 Лас-Пальмас 9 3 2 4 6-8 11
11
 Хетафе 9 2 4 3 12-15 10
12
 Осасуна 9 3 1 5 9-14 10
13
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
14
 Вильярреал 9 2 2 5 11-15 8
15
 Алавес 9 2 2 5 7-13 8
16
 Севилья 8 2 2 4 13-12 8
17
 Мальорка 9 1 5 3 12-15 8
18
 Сельта 9 1 3 5 10-15 6
19
 Гранада 9 1 3 5 15-23 6
20
 Альмерия 9 0 3 6 11-24 3
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Р. Сосьедад – Мальорка
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 - : -
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Сельта – Атлетико
 - : -
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Лас-Пальмас – Р. Вальекано
 - : -
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