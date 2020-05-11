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Жерар Пике: «Было бы очень некрасиво выиграть чемпионат таким образом»

01:25
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о возобновлении сезона. Рестарт может произойти в середине июня.

— Если мы сможем избежать тренировочных лагерей, будем благодарны за это, — приводит слова защитника Marca. — Нас очень хорошо информировали, Хавьер Тебас посвятил этому много часов. Есть люди, которые боятся. Очень важно, чтобы все следовали протоколу до мельчайших деталей.

Я понимаю интерес ла лиги к завершению сезона, потому что на карту поставлено очень многое. Несмотря на то, что являемся лидерами, было бы очень некрасиво выиграть таким образом. Мы провели много времени вне игры, должны иметь в виду, что нам нужно быть хорошо подготовленными, чтобы избежать риска травм. Несколько дней тренировок не повредят.

После 27 туров «Барселона» в турнирной таблице опережает «Реал» на два очка.

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