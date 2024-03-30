Серхио Рамос забил 140-й гол в карьере

Защитник «Севильи» Серхио Рамос забил 140-й гол в карьере.

Юбилейным для испанца стал мяч в ворота «Хетафе» в 30-м туре ла лиги. После первого тайма «Севилья» ведет со счетом 1:0.

На клубном уровне Рамос забил 101 гол за «Реал», 10 — за «Севилью» и 6 — за «ПСЖ». В составе сборной Испании на счету 38-летнего защитника 23 гола.

Всего Рамос провел за карьеру 988 матчей за клубы и национальную команду.