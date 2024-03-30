Гол Рамоса принес «Севилье» победу над «Хетафе»
«Севилья» на выезде обыграла «Хетафе» в матче 30-го тура чемпионата Испании — 1:0.
Единственный гол в игре на счету защитника Серхио Рамос, который забил на 5-й минуте. Для Рамоса этот гол стал 140 в карьере.
«Севилья» набрала 31 очко и занимает 14-е место в турнирной таблице ла лиги. «Хетафе» находится на 10-й строчке с 38 очками.
Источник: Таблица ла лиги
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|29
|22
|6
|1
|64-20
|72
|
2
|Барселона
|29
|19
|7
|3
|60-34
|64
|
3
|Жирона
|29
|19
|5
|5
|59-34
|62
|
4
|Атлетик
|29
|16
|8
|5
|50-26
|56
|
5
|Атлетико
|29
|17
|4
|8
|54-34
|55
|
6
|Р. Сосьедад
|29
|12
|10
|7
|42-31
|46
|
7
|Бетис
|29
|10
|12
|7
|34-33
|42
|
8
|Валенсия
|28
|11
|7
|10
|32-32
|40
|
9
|Вильярреал
|29
|10
|8
|11
|47-51
|38
|
10
|Хетафе
|30
|9
|11
|10
|37-43
|38
|
11
|Лас-Пальмас
|29
|10
|7
|12
|29-32
|37
|
12
|Осасуна
|29
|10
|6
|13
|33-43
|36
|
13
|Алавес
|29
|8
|8
|13
|26-35
|32
|
14
|Севилья
|30
|7
|10
|13
|37-44
|31
|
15
|Мальорка
|29
|6
|12
|11
|25-35
|30
|
16
|Р. Вальекано
|29
|6
|11
|12
|25-38
|29
|
17
|Сельта
|29
|6
|9
|14
|32-44
|27
|
18
|Кадис
|30
|4
|13
|13
|21-40
|25
|
19
|Гранада
|29
|2
|8
|19
|30-59
|14
|
20
|Альмерия
|29
|1
|10
|18
|28-57
|13
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.03
|23:00
|
Кадис – Гранада
|1 : 0
|30.03
|16:00
|
Хетафе – Севилья
|0 : 1
|30.03
|18:15
|
Альмерия – Осасуна
|- : -
|30.03
|20:30
|
Валенсия – Мальорка
|- : -
|30.03
|23:00
|
Барселона – Лас-Пальмас
|- : -
|31.03
|15:00
|
Сельта – Р. Вальекано
|- : -
|31.03
|17:15
|
Жирона – Бетис
|- : -
|31.03
|19:30
|
Алавес – Р. Сосьедад
|- : -
|31.03
|22:00
|
Реал – Атлетик
|- : -
|1.04
|22:00
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|15
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|15
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|22
|2
|4
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|21
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|15
|1
|3
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