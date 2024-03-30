Гол Рамоса принес «Севилье» победу над «Хетафе»

«Севилья» на выезде обыграла «Хетафе» в матче 30-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол в игре на счету защитника Серхио Рамос, который забил на 5-й минуте. Для Рамоса этот гол стал 140 в карьере.

«Севилья» набрала 31 очко и занимает 14-е место в турнирной таблице ла лиги. «Хетафе» находится на 10-й строчке с 38 очками.