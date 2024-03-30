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Сегодня, 18:05

Гол Рамоса принес «Севилье» победу над «Хетафе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Севилья» на выезде обыграла «Хетафе» в матче 30-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол в игре на счету защитника Серхио Рамос, который забил на 5-й минуте. Для Рамоса этот гол стал 140 в карьере.

«Севилья» набрала 31 очко и занимает 14-е место в турнирной таблице ла лиги. «Хетафе» находится на 10-й строчке с 38 очками.

Испания. Ла Лига. 30-й тур
30 мар, 16:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
0:1
Севилья
Источник: Таблица ла лиги
Серхио Рамос
ФК Севилья
ФК Хетафе
0
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Серхио Рамос забил 140-й гол в карьере

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 29 22 6 1 64-20 72
2
 Барселона 29 19 7 3 60-34 64
3
 Жирона 29 19 5 5 59-34 62
4
 Атлетик 29 16 8 5 50-26 56
5
 Атлетико 29 17 4 8 54-34 55
6
 Р. Сосьедад 29 12 10 7 42-31 46
7
 Бетис 29 10 12 7 34-33 42
8
 Валенсия 28 11 7 10 32-32 40
9
 Вильярреал 29 10 8 11 47-51 38
10
 Хетафе 30 9 11 10 37-43 38
11
 Лас-Пальмас 29 10 7 12 29-32 37
12
 Осасуна 29 10 6 13 33-43 36
13
 Алавес 29 8 8 13 26-35 32
14
 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
15
 Мальорка 29 6 12 11 25-35 30
16
 Р. Вальекано 29 6 11 12 25-38 29
17
 Сельта 29 6 9 14 32-44 27
18
 Кадис 30 4 13 13 21-40 25
19
 Гранада 29 2 8 19 30-59 14
20
 Альмерия 29 1 10 18 28-57 13
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29.03 23:00
Кадис – Гранада
 1 : 0
30.03 16:00
Хетафе – Севилья
 0 : 1
30.03 18:15
Альмерия – Осасуна
 - : -
30.03 20:30
Валенсия – Мальорка
 - : -
30.03 23:00
Барселона – Лас-Пальмас
 - : -
31.03 15:00
Сельта – Р. Вальекано
 - : -
31.03 17:15
Жирона – Бетис
 - : -
31.03 19:30
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 - : -
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П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
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Нико Уильямс

Атлетик

 8
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Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 22 2 4
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Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 21 2 1
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Домингуш Дуарте

Хетафе

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