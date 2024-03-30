«Кадис» обыграл «Гранаду»

Читать «СЭ» в

«Кадис» выиграл у «Гранады» в матче 30-го тура чемпионата Испании — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Нуэво Мирандилья».

Единственный гол забил Роберт Наварро с передачи Рубена Алькараса на 51-й минуте.

«Кадис» набрал 25 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице ла лиги. «Гранада» идет на 19-й строчке — 14 очков.