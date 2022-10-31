Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 18:38

Защитник «Реала» высказал недовольство работой арбитра прямо во время матча с «Жироной»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль остался недоволен судейством в матче 12-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (1:1).

«Думаю, просто невозможно отсудить матч хуже. Невозможно», — такую фразу арбитру Марио Мелеро Лопесу сказал защитник «Реала», сообщает Marca.

Ранее Федерация футбола Испании открыла дисциплинарный процесс в отношении главного тренера «Реала» Карло Анчелотти за высказывание в адрес арбитра после матча с «Жироной».

В конце встречи судьи назначили пенальти в пользу «Жироны» после фола Марко Асенсио в своей штрафной. Одиннадцатиметровый реализовал Кристиан Стуани.

Даниэль Карвахаль
ФК Жирона
ФК Реал
5
1
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Пошла против МОК и победила: темнокожая легкоатлетка носит маски Халка и Джокера
«Мое детство было кошмаром». От жертвы насилия в 12 лет — до рекордсменки мира
Получивший травмы шахматист Анатолий Карпов попал в реанимацию
Минобороны: ВС нанесли удары по объектам энергетики и системам управления на Украине
На Украине заявили об израсходовании запасов оборудования для ремонта энергосистемы
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анчелотти могут отстранить на четыре матча за критику судейства в матче с «Жироной»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 12 10 2 0 29-10 32
2
 Барселона 12 10 1 1 29-4 31
3
 Атлетико 12 7 2 3 20-12 23
4
 Бетис 12 7 2 3 16-8 23
5
 Р. Сосьедад 12 7 1 4 16-15 22
6
 Атлетик 12 6 3 3 20-12 21
7
 Осасуна 12 6 2 4 13-11 20
8
 Вильярреал 12 5 3 4 14-8 18
9
 Р. Вальекано 12 5 3 4 17-14 18
10
 Валенсия 12 4 3 5 18-14 15
11
 Вальядолид 12 4 2 6 11-17 14
12
 Мальорка 12 3 4 5 10-13 13
13
 Альмерия 12 4 1 7 15-20 13
14
 Эспаньол 12 2 5 5 15-20 11
15
 Сельта 12 3 2 7 13-24 11
16
 Жирона 12 2 4 6 16-20 10
17
 Кадис 12 2 4 6 8-24 10
18
 Севилья 12 2 4 6 11-19 10
19
 Хетафе 11 2 4 5 11-19 10
20
 Эльче 11 0 4 7 8-26 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.10 22:00
Мальорка – Эспаньол
 1 : 1
29.10 15:00
Альмерия – Сельта
 3 : 1
29.10 17:15
Кадис – Атлетико
 3 : 2
29.10 19:30
Севилья – Р. Вальекано
 0 : 1
29.10 22:00
Валенсия – Барселона
 0 : 1
30.10 16:00
Осасуна – Вальядолид
 2 : 0
30.10 18:15
Реал – Жирона
 1 : 1
30.10 20:30
Атлетик – Вильярреал
 1 : 0
30.10 23:00
Р. Сосьедад – Бетис
 0 : 2
31.10 23:00
Эльче – Хетафе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
Родригу

Родригу

Реал

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 10 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 5 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 10 1 5
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости