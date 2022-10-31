Анчелотти могут отстранить на четыре матча за критику судейства в матче с «Жироной»

Федерация футбола Испании открыла дисциплинарный процесс в отношении главного тренера «Реала» Карло Анчелотти за высказывание в адрес арбитра Марио Мелеро Лопеса после матча с «Жироной» (1:1). Об этом сообщает AS.

По информации источника, итальянскому специалисту грозит дисквалификация на срок от двух до четырех матчей. Отмечается, что руководство «Реала» планирует обжаловать это решение, если оно будет принято. Окончательное решение по этому делу будет принято после чемпионата мира в Катаре.

В конце встречи судьи назначили пенальти в пользу «Жироны» после фола Марко Асенсио в своей штрафной. Одиннадцатиметровый реализовал Кристиан Стуани. После этого Анчелотти назвал этот стандарт придуманным.

После 12 матчей «Реал» лидирует в турнирной таблице ла лиги, набрав 32 очка. «Жирона» находится на 16-м месте — 10 очков.