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«Хетафе» удержал победу в матче с «Эльче»

Руслан Минаев
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«Хетафе» на выезде обыграл «Эльче» в матче 12-го тура чемпионата Испании — 1:0.

В составе мадридского клуба забил Энес Унас. Гости с 79-й минуты играли в меньшинстве после удаления Жордана Амави.

«Эльче» мог вырвать ничью, но Лукас Бойе не реализовал пенальти на 87-й минуте встречи.

«Хетафе» набрал 13 очков и расположился на 14-м месте в турнирной таблице ла лиги. «Эльче» не одержав ни одной победы в этом сезоне идет на последнем месте с 4 очками.

Испания. Лига 1. 12-й тур
31 окт, 23:00. Estadio Manuel Martinez Valero (Эльче)
Эльче
0:1
Хетафе
Футбол
ФК Хетафе
ФК Эльче
0
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1
 Реал 12 10 2 0 29-10 32
2
 Барселона 12 10 1 1 29-4 31
3
 Атлетико 12 7 2 3 20-12 23
4
 Бетис 12 7 2 3 16-8 23
5
 Р. Сосьедад 12 7 1 4 16-15 22
6
 Атлетик 12 6 3 3 20-12 21
7
 Осасуна 12 6 2 4 13-11 20
8
 Вильярреал 12 5 3 4 14-8 18
9
 Р. Вальекано 12 5 3 4 17-14 18
10
 Валенсия 12 4 3 5 18-14 15
11
 Вальядолид 12 4 2 6 11-17 14
12
 Мальорка 12 3 4 5 10-13 13
13
 Хетафе 12 3 4 5 12-19 13
14
 Альмерия 12 4 1 7 15-20 13
15
 Эспаньол 12 2 5 5 15-20 11
16
 Сельта 12 3 2 7 13-24 11
17
 Жирона 12 2 4 6 16-20 10
18
 Кадис 12 2 4 6 8-24 10
19
 Севилья 12 2 4 6 11-19 10
20
 Эльче 12 0 4 8 8-27 4
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28.10 22:00
Мальорка – Эспаньол
 1 : 1
29.10 15:00
Альмерия – Сельта
 3 : 1
29.10 17:15
Кадис – Атлетико
 3 : 2
29.10 19:30
Севилья – Р. Вальекано
 0 : 1
29.10 22:00
Валенсия – Барселона
 0 : 1
30.10 16:00
Осасуна – Вальядолид
 2 : 0
30.10 18:15
Реал – Жирона
 1 : 1
30.10 20:30
Атлетик – Вильярреал
 1 : 0
30.10 23:00
Р. Сосьедад – Бетис
 0 : 2
31.10 23:00
Эльче – Хетафе
 0 : 1
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

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П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
Родригу

Родригу

Реал

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 10 2 2
Исаак Карселeн

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Кадис

 5 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

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