«Хетафе» удержал победу в матче с «Эльче»

«Хетафе» на выезде обыграл «Эльче» в матче 12-го тура чемпионата Испании — 1:0.

В составе мадридского клуба забил Энес Унас. Гости с 79-й минуты играли в меньшинстве после удаления Жордана Амави.

«Эльче» мог вырвать ничью, но Лукас Бойе не реализовал пенальти на 87-й минуте встречи.

«Хетафе» набрал 13 очков и расположился на 14-м месте в турнирной таблице ла лиги. «Эльче» не одержав ни одной победы в этом сезоне идет на последнем месте с 4 очками.