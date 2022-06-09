Защитник «Реала» Антонио Рюдигер поделился мнением о главном тренере мадридского клуба Карло Анчелотти.

29-летний немец перешел в стан «сливочных» на правах свободного агента.

«Все знают, какое значение Анчелотти имеет в мире футбола, — приводит слова Рюдигера Marca. — Анчелотти — топ-тренер, и он снова показал это, выиграв ла лигу и Лигу чемпионов. Мне не стоит слишком много говорить о тренере. Могу лишь сказать, что его симпатия ко мне — это большая честь. Я с детства смотрел на него по телевизору».

Также защитник рассказал о разговоре с Анчелотти.

«Это был приветственный разговор, когда все уже было подписано. Анчелотти сказал, что все очень рады видеть меня в клубе. Это делает меня очень счастливым. Очевидно, что он —один из тех, кто сделал «Реал» таким сильным. Но это произошло не только благодаря его работе. Это и Бензема, и Кроос, и Модрич, и Каземиро... Тренер сказал мне, что все они очень рады моему переходу, а это заставляет меня гордиться. Это показывает, что я хорошо провел последние три года, и дает большую мотивацию, чтобы играть в еще лучше», — сказал он.

Рюдигер выступал за «Челси» с июля 2017 года. В составе лондонского клуба защитник выиграл Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.