Роналдо проехал 500 километров на велосипеде в честь возвращения «Вальядолида» в ла лигу

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо проехал 500 километров в честь возвращения «Вальядолида» в ла лигу.

45-летний бразилец, владеющий 51 процентом акций испанского клуба с 2018 года, выполнил свое обещание, которое он дал в конце прошлого сезона. Он заявлял, что совершит путешествие в случае, если команда сможет выйти в высший дивизион чемпионата Испании.

«Вальядолид» занял второе место в сегунде по итогам сезона-2021/22 и напрямую вышел в ла лигу. Клуб вылетел из высшего дивизиона чемпионата страны в сезоне-2020/21.