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Сегодня, 11:34

Дженнаро Гаттузо официально возглавил «Валенсию»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Дженнаро Гаттузо.
Фото AFP

«Валенсия» объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера команды.

Контракт с 44-летним итальянским специалистом рассчитан до конца июня 2024 года.

Прошлым летом Гаттузо подписал контракт с «Фиорентиной», но проработал в клубе всего две недели из-за разногласий с руководством по поводу трансферной стратегии. С тех пор итальянец не занимался тренерской деятельностью.

Предыдущим главным тренером «Валенсии» был Хосе Бордалас, который работал в клубе с июля 2021 года. Под его руководством команда заняла девятое место в чемпионате Испании с 48 очками в 38 матчах. 3 июня 2022 года Бордалас был отправлен в отставку.

Источник: https://www.valenciacf.com/en/article/en-official-statement-gennaro-gattuso-2022-06-09
Дженнаро Гаттузо
Футбол
ФК Валенсия
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3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
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 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
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 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
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 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
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 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
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 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
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 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
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 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
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Р. Сосьедад – Атлетико
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22.05 23:00
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