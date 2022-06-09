Дженнаро Гаттузо официально возглавил «Валенсию»

«Валенсия» объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера команды.

Контракт с 44-летним итальянским специалистом рассчитан до конца июня 2024 года.

Прошлым летом Гаттузо подписал контракт с «Фиорентиной», но проработал в клубе всего две недели из-за разногласий с руководством по поводу трансферной стратегии. С тех пор итальянец не занимался тренерской деятельностью.

Предыдущим главным тренером «Валенсии» был Хосе Бордалас, который работал в клубе с июля 2021 года. Под его руководством команда заняла девятое место в чемпионате Испании с 48 очками в 38 матчах. 3 июня 2022 года Бордалас был отправлен в отставку.