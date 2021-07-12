Защитник «Осасуны» сдал положительный тест на коронавирус
13:00
Защитник «Осасуны» Давид Гарсия заразился коронавирусом. 27-летний футболист сдал положительный тест, сообщает сайт клуба.
Он уже находится на самоизоляции. Все, кто контактировал с ним, пройдут повторные тесты.
В прошлом сезоне Гарсия провел 35 матчей в чемпионате Испании и забил 1 гол, также получив 8 желтых карточек.
Читайте также
Англичане устроили в Лондоне ад: швыряют мусор и бутылки, прорываются на «Уэмбли» без билетов и дерутся с итальянцами
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю