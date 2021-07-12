Защитник «Осасуны» сдал положительный тест на коронавирус

Защитник «Осасуны» Давид Гарсия заразился коронавирусом. 27-летний футболист сдал положительный тест, сообщает сайт клуба.

Он уже находится на самоизоляции. Все, кто контактировал с ним, пройдут повторные тесты.

В прошлом сезоне Гарсия провел 35 матчей в чемпионате Испании и забил 1 гол, также получив 8 желтых карточек.