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Защитник «Осасуны» сдал положительный тест на коронавирус

13:00
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Защитник «Осасуны» Давид Гарсия заразился коронавирусом. 27-летний футболист сдал положительный тест, сообщает сайт клуба.

Он уже находится на самоизоляции. Все, кто контактировал с ним, пройдут повторные тесты.

В прошлом сезоне Гарсия провел 35 матчей в чемпионате Испании и забил 1 гол, также получив 8 желтых карточек.

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Иван Шитик все материалы автора

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