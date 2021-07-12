«Валенсия» взяла в аренду защитника «Герты»
17:16
«Валенсия» договорилась о трансфере защитника «Герты» Омара Альдерете. Испанский клуб взял 24-летнего парагвайца в аренду с опцией выкупа, сообщает сайт «летучих мышей».
Альдерете в прошлом сезоне провел в бундеслиге 17 матчей, в которых получил две желтые карточки. В его активе также три матча за сборную Парагвая.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.
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