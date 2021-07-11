«Барселона» не собирается продавать Гризманна

«Барселона» не собирается расставаться со своим нападающим Антуаном Гризманном. Каталонский клуб вполне доволен игрой 30-летнего француза, а сам футболист не собирается менять команду этим летом, сообщает Mundo Deportivo.

Гризманн выступает за «Барселону» с 2019 года. В минувшем сезоне он провел за команду 51 матч во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 12 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гризманна в 60 миллионов евро. Его контракт с сине-гранатовыми действует до конца июня 2024 года.