Защитник Морено продлил контракт с «Бетисом»

Защитник Алекс Морено продлил контракт с «Бетисом». Новое соглашение 28-летнего испанца рассчитано до 2025 года, сообщает сайт клуба.

Морено перешел в «Бетис» в 2019 году. В этом сезоне он провел за команду 27 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.

«Зенит» первый матч с «Бетисом» в рамках плей-офф Лиги Европы проведет 17 февраля дома, ответный — 24 февраля в Испании.

Победитель выйдет в 1/8 финала турнира, где сыграет с одним из победителей групп Лиги Европы.