Нападающий «Эльче» Эсекиэль Понсе поделился эмоциями после перехода в испанский клуб из «Спартака».

«Впереди новый вызов. С нетерпением жду начала новый истории. Вперед», — написал аргентинец в Instagram.

Понсе будет выступать в испанском клубе на правах аренды. Также сообщается, что у «Эльче» есть право выкупа, которое будет обязательным при определенных условиях.