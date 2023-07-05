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Защитник Мартинес прокомментировал переход в «Барселону»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник сборной Испании Иньиго Мартинес прокомментировал переход в «Барселону».

«Переход в такой замечательный клуб много значит для меня, я перехожу сюда с большим энтузиазмом и радостью. Я хочу отдать этому клубу все. Я очень рад перейти в «Барселону», я наконец-то совершил скачок, которого хотел бы любой игрок. Я хочу выиграть все титулы, но мы знаем, что это будет сложно, потребуются дополнительные усилия. Если мы будем хорошо выглядеть и команда будет хорошо работать, как это было в прошлом сезоне, результат будет», — приводит слова Мартинеса официальный сайт каталонской команды.

32-летний футболист присоединился к каталонскому клубу на правах свободного агента. Его последним клубом был «Атлетик», за который он выступал с января 2018 года.

В сезоне-2022/23 он провел за испанскую команду 18 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Ранее Мартинес выступал также за «Реал Сосьедад». За всю карьеру испанец сыграл в ла лиге 357 матчей, забил 22 мяча и отдал 7 результативных передач.

Иньиго Мартинес
Футбол
ФК Барселона
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