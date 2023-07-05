Защитник Мартинес прокомментировал переход в «Барселону»
Защитник сборной Испании Иньиго Мартинес прокомментировал переход в «Барселону».
«Переход в такой замечательный клуб много значит для меня, я перехожу сюда с большим энтузиазмом и радостью. Я хочу отдать этому клубу все. Я очень рад перейти в «Барселону», я наконец-то совершил скачок, которого хотел бы любой игрок. Я хочу выиграть все титулы, но мы знаем, что это будет сложно, потребуются дополнительные усилия. Если мы будем хорошо выглядеть и команда будет хорошо работать, как это было в прошлом сезоне, результат будет», — приводит слова Мартинеса официальный сайт каталонской команды.
32-летний футболист присоединился к каталонскому клубу на правах свободного агента. Его последним клубом был «Атлетик», за который он выступал с января 2018 года.
В сезоне-2022/23 он провел за испанскую команду 18 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
Ранее Мартинес выступал также за «Реал Сосьедад». За всю карьеру испанец сыграл в ла лиге 357 матчей, забил 22 мяча и отдал 7 результативных передач.
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1
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2
|Реал
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3
|Атлетико
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4
|Р. Сосьедад
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5
|Вильярреал
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6
|Бетис
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7
|Осасуна
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8
|Атлетик
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9
|Мальорка
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10
|Жирона
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11
|Р. Вальекано
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12
|Севилья
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13
|Сельта
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14
|Кадис
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15
|Хетафе
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16
|Валенсия
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|0-0
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17
|Альмерия
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18
|Гранада
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19
|Лас-Пальмас
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20
|Алавес
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|13.08
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
|- : -
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Сельта – Осасуна
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Хетафе – Барселона
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Лас-Пальмас – Мальорка
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Р. Сосьедад – Жирона
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Севилья – Валенсия
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Вильярреал – Бетис
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