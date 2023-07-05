Юристы «Реала» и Вальверде просят не дисквалифицировать игрока за нападение на Баэну

Юристы «Реала» и полузащитника клуба Федерико Вальверде призывают не накладывать санкции на игрока по делу о нападении на футболиста «Вильярреала» Алекса Баэну.

Как сообщает Marca, юристы, представляющие интересы Вальверде и клуба, изложили Комитету аргументы в пользу закрытия дела. По мнению защиты, в связи с прекращением судебного процесса рассмотрение дела в спортивной плоскости также должно быть прекращено, поскольку наложение санкций на игрока «Реала» не имеет смысла.

Окончательное решение по делу может быть объявлено в ближайшие дни. Вальверде грозит дисквалификация на срок до 5 матчей, и «Реал» уже готовит апелляцию на случай его отстранения.

Конфликт между игроками случился во время матча 28-го тура ла лиги. После игры Вальверде встретил Баэну на парковке и ударил его по лицу. Сообщалось, что причиной агрессии игрока «Реала» стали слова Баэны, высмеивающие ситуацию с возможным выкидышем у жены Вальверде. После этого Баэна заявил о нападении в полицию.