Форвард Никита Иосифов продолжит карьеру в «Мирандес»
Российский нападающий Никита Иосифов продолжит карьеру в «Мирандес», сообщает Transfermarkt. Команда выступает в сегунде.
Ранее стало известно, что футболист покинул вторую команду испанского «Вильярреала».
Футболист оказался в «Вильярреале» летом 2021 года, перейдя из структуры «Локомотива».
В сезоне-2022/23 россиянин сыграл 13 матчей в ла лиге 2 и забил один гол.
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3
|Атлетико
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4
|Р. Сосьедад
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5
|Вильярреал
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10
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11
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12
|Севилья
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13
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|0-0
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14
|Кадис
|0
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|0
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|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Валенсия
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Гранада
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|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
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20
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|13.08
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
|- : -
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Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
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Хетафе – Барселона
|- : -
|13.08
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Лас-Пальмас – Мальорка
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|13.08
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
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Севилья – Валенсия
|- : -
|13.08
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Вильярреал – Бетис
|- : -
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