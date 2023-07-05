Форвард Никита Иосифов продолжит карьеру в «Мирандес»

Российский нападающий Никита Иосифов продолжит карьеру в «Мирандес», сообщает Transfermarkt. Команда выступает в сегунде.

Ранее стало известно, что футболист покинул вторую команду испанского «Вильярреала».

Футболист оказался в «Вильярреале» летом 2021 года, перейдя из структуры «Локомотива».

В сезоне-2022/23 россиянин сыграл 13 матчей в ла лиге 2 и забил один гол.