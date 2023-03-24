Защитник «Барселоны» Кристенсен пропустит матч с «Реалом»

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Защитник «Барселоны» и сборной Дании Андреас Кристенсен получил травму в матче отборочного раунда чемпионата Европы-2024 со сборной Финляндии (3:1).

По информации издания AS, у датчанина разрыв левой икроножной мышцы. Таким образом, он пропустит 3-4 недели.

Защитник не сможет сыграть в ответном полуфинальном матче Кубка Испании против «Реала»

Матч пройдет 5 апреля, начало встречи — 22.00 мск.