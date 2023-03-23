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Аспас: «Рад возвращению в сборную Испании. Пока тренером был Луис Энрике, пришлось ждать»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Сельты» и сборной Испании Яго Аспас прокомментировал свое возращение в национальную команды после смены тренера.

На данный момент сборную тренирует Луис де ла Фуэнте.

«Для меня гордость и привилегия защищать свою страну. Был другой тренер, который считал лучшими других, и мне пришлось подождать. Теперь команду возглавляет де ла Фуэнте. Что меня утешало, так это то, что, когда я был на стадионах, все говорили мне, что я должен вернуться. Конечно, я бы хотел оказаться в составе команды на чемпионате мира в Катаре. В матче с Марокко я надеялся, что они забьют гол. У Луиса Энрике была очень заметная игровая модель, и я думаю, что у них просто не было плана Б», — приводит слова Аспаса Marca.

Бывшим тренером сборной Испании был Луис Энрике, который покинул команду после вылета с чемпионата мира-2022 в Катаре.

Яго Аспас
Футбол
Сборная Испании по футболу
Луис Энрике
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 26 22 2 2 49-9 68
2
 Реал 26 17 5 4 51-21 56
3
 Атлетико 26 15 6 5 42-19 51
4
 Р. Сосьедад 26 14 6 6 35-24 48
5
 Бетис 26 13 6 7 34-26 45
6
 Вильярреал 26 12 5 9 32-24 41
7
 Атлетик 26 10 6 10 36-28 36
8
 Р. Вальекано 26 9 9 8 31-30 36
9
 Осасуна 26 9 7 10 22-27 34
10
 Сельта 26 9 7 10 32-35 34
11
 Мальорка 26 9 5 12 22-27 32
12
 Жирона 26 8 7 11 40-41 31
13
 Хетафе 26 7 8 11 27-34 29
14
 Севилья 26 7 7 12 29-42 28
15
 Кадис 26 6 10 10 21-38 28
16
 Вальядолид 26 8 4 14 20-38 28
17
 Эспаньол 26 6 9 11 32-42 27
18
 Валенсия 26 7 5 14 28-31 26
19
 Альмерия 26 7 5 14 30-45 26
20
 Эльче 26 2 7 17 19-51 13
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