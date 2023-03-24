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Сегодня, 09:35

Ла лига может отправить жалобу на «Барселону» в ФИФА

Ана Горшкова
Корреспондент
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Ла лига может отправить жалобу на «Барселону» в Международную федерацию футбола (ФИФА), сообщает AS.

По данным источника, руководство лиги рассматривает возможность обратиться в ФИФА по делу о платежах каталонцев вице-президенту судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Национальные лиги не имеют прямой связи с ФИФА, но ла лига готова уже в ближайшее время найти способ передать материалы, если этим не займется Королевская испанская футбольная федерация. «Барселоне» в таком случае может грозить снятие очков или перевод в дивизион более низкого уровня.

Ранее УЕФА объявил о начале расследования из-за коррупционного скандала с выплатами «Барселоны» в адрес Негрейры.

15 февраля появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.

Источник: AS
ФК Барселона
УЕФА
ФИФА
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 26 22 2 2 49-9 68
2
 Реал 26 17 5 4 51-21 56
3
 Атлетико 26 15 6 5 42-19 51
4
 Р. Сосьедад 26 14 6 6 35-24 48
5
 Бетис 26 13 6 7 34-26 45
6
 Вильярреал 26 12 5 9 32-24 41
7
 Атлетик 26 10 6 10 36-28 36
8
 Р. Вальекано 26 9 9 8 31-30 36
9
 Осасуна 26 9 7 10 22-27 34
10
 Сельта 26 9 7 10 32-35 34
11
 Мальорка 26 9 5 12 22-27 32
12
 Жирона 26 8 7 11 40-41 31
13
 Хетафе 26 7 8 11 27-34 29
14
 Севилья 26 7 7 12 29-42 28
15
 Кадис 26 6 10 10 21-38 28
16
 Вальядолид 26 8 4 14 20-38 28
17
 Эспаньол 26 6 9 11 32-42 27
18
 Валенсия 26 7 5 14 28-31 26
19
 Альмерия 26 7 5 14 30-45 26
20
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