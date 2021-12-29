Защитник «Барселоны» Дест может перейти в «Челси»

Защитник «Барселоны» Серджиньо Дест может перейти в «Челси», сообщает Diario Sport.

По информации источника, лондонский клуб ищет замену защитнику Бену Чилуэллу, который перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезона.

В услугах 21-летнего американца также заинтересованы «Арсенал», «Аякс» и «Бавария».

В нынешнем сезоне Дест принял участие в 16 матчах за «Барселону» и отдал три результативные передачи. Контракт защитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.