Защитник «Барселоны» Дест может перейти в «Челси»
14:10
Защитник «Барселоны» Серджиньо Дест может перейти в «Челси», сообщает Diario Sport.
По информации источника, лондонский клуб ищет замену защитнику Бену Чилуэллу, который перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезона.
В услугах 21-летнего американца также заинтересованы «Арсенал», «Аякс» и «Бавария».
В нынешнем сезоне Дест принял участие в 16 матчах за «Барселону» и отдал три результативные передачи. Контракт защитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/exblaugrana-le-cierra-puerta-dest-13039102
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