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Защитник «Барселоны» Дест может перейти в «Челси»

14:10

Защитник «Барселоны» Серджиньо Дест может перейти в «Челси», сообщает Diario Sport.

По информации источника, лондонский клуб ищет замену защитнику Бену Чилуэллу, который перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезона.

В услугах 21-летнего американца также заинтересованы «Арсенал», «Аякс» и «Бавария».

В нынешнем сезоне Дест принял участие в 16 матчах за «Барселону» и отдал три результативные передачи. Контракт защитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/exblaugrana-le-cierra-puerta-dest-13039102

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Карен Саркисян все материалы автора

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