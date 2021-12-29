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В «Валенсии» выявлено четыре случая заражения коронавирусом

17:28
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Игроки и сотрудники обслуживающего персонала «Валенсии» сдали тесты на коронавирус.

Как сообщается на официальном сайте клуба, тесты выявили четыре положительных результата на COVID-19 в первой команды, все заболевшие были изолированы и находятся в процессе восстановления.

31 декабря «Валенсии» предстоит сыграть матч 19-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола».

Дополнительная информация:

https://www.valenciacf.com/es/article/es-comunicado-oficial-covid-19-2021-12-29

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Анна Горшкова все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное