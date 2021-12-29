В «Валенсии» выявлено четыре случая заражения коронавирусом

Игроки и сотрудники обслуживающего персонала «Валенсии» сдали тесты на коронавирус.

Как сообщается на официальном сайте клуба, тесты выявили четыре положительных результата на COVID-19 в первой команды, все заболевшие были изолированы и находятся в процессе восстановления.

31 декабря «Валенсии» предстоит сыграть матч 19-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола».