Альба — об удалении в матче с «Эспаньолом»: «Этот момент даже не тянул на предупреждение»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о своем удалении в матче 15-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола» (1:1).

Главный арбитр встречи Матеу Лаос показал 15 желтых карточек и удалил двух игроков (Жорди Альбу и Винисиуса Соузу) за два предупреждения.

«Я не понял удаления. Я пошел к Матеу, чтобы сказать ему, что Хоселу подставил Кристенсена, не более того. Он думал, что это первая желтая карточка, а она оказалась второй. На мой взгляд, этот момент даже не тянул на предупреждение. Думаю, если бы он помнил, что это была вторая карточка, он бы мне ее не показал. Я знаю, что иногда совершаю ошибки и могу начать спорить, потому что я очень импульсивный. Я должен исправить этот аспект, но в этой ситуации дело не в этом. Матеу допустил ошибку, потому что не помнил, что я уже был предупрежден», — цитирует AS Альбу.

В турнирной таблице «Барселона» (38 очков) занимает первое место, опережая идущий следом «Реал» (38) по дополнительным показателям.