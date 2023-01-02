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Альба — об удалении в матче с «Эспаньолом»: «Этот момент даже не тянул на предупреждение»

Мария Гусева
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Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о своем удалении в матче 15-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола» (1:1).

Главный арбитр встречи Матеу Лаос показал 15 желтых карточек и удалил двух игроков (Жорди Альбу и Винисиуса Соузу) за два предупреждения.

«Я не понял удаления. Я пошел к Матеу, чтобы сказать ему, что Хоселу подставил Кристенсена, не более того. Он думал, что это первая желтая карточка, а она оказалась второй. На мой взгляд, этот момент даже не тянул на предупреждение. Думаю, если бы он помнил, что это была вторая карточка, он бы мне ее не показал. Я знаю, что иногда совершаю ошибки и могу начать спорить, потому что я очень импульсивный. Я должен исправить этот аспект, но в этой ситуации дело не в этом. Матеу допустил ошибку, потому что не помнил, что я уже был предупрежден», — цитирует AS Альбу.

В турнирной таблице «Барселона» (38 очков) занимает первое место, опережая идущий следом «Реал» (38) по дополнительным показателям.

Жорди Альба
Футбол
ФК Барселона
ФК Эспаньол
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 15 12 2 1 35-14 38
2
 Барселона 15 12 2 1 34-6 38
3
 Р. Сосьедад 15 9 2 4 21-17 29
4
 Атлетико 15 8 3 4 23-14 27
5
 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
6
 Бетис 15 7 4 4 17-12 25
7
 Вильярреал 15 7 3 5 17-11 24
8
 Осасуна 15 7 2 6 16-16 23
9
 Р. Вальекано 15 6 5 4 22-18 23
10
 Мальорка 15 5 4 6 13-15 19
11
 Валенсия 15 5 4 6 23-17 19
12
 Жирона 15 4 5 6 22-24 17
13
 Альмерия 15 5 2 8 17-23 17
14
 Вальядолид 15 5 2 8 13-23 17
15
 Хетафе 15 4 5 6 14-20 17
16
 Эспаньол 15 2 7 6 17-23 13
17
 Сельта 15 3 4 8 15-27 13
18
 Севилья 15 2 6 7 14-23 12
19
 Кадис 15 2 6 7 10-27 12
20
 Эльче 15 0 4 11 10-33 4
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6.01 20:30
Эльче – Сельта
 - : -
6.01 23:00
Валенсия – Кадис
 - : -
7.01 18:15
Вильярреал – Реал
 - : -
7.01 20:30
Мальорка – Вальядолид
 - : -
7.01 23:00
Эспаньол – Жирона
 - : -
8.01 16:00
Альмерия – Р. Сосьедад
 - : -
8.01 18:15
Р. Вальекано – Бетис
 - : -
8.01 20:30
Севилья – Хетафе
 - : -
8.01 23:00
Атлетико – Барселона
 - : -
9.01 23:00
Атлетик – Осасуна
 - : -
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Бетис

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Реал Сосьедад

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Барселона

 6
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Атлетико

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