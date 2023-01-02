Роналду жалел об уходе из «Реала» и никогда не был счастлив в «Ювентусе»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду много раз жалел об уходе из «Реала» в «Ювентус», сообщает Relevo.

По данным источника, 37-летний футболист никогда не был счастлив в Турине так, как в Мадриде. На протяжении нескольких месяцев португалец чувствовал себя очень плохо и жалел о переходе в «Ювентус». Роналду почти не общался с партнерами по «Ювентусу». Ему не хватало химии с игроками итальянской команды.

Сообщается, что нападающий перешел в «Манчестер Юнайтед», когда окончательно устал от «Ювентуса».

Роналду играл за «Реал» с 2009 по 2018 год, затем он перешел в «Ювентус», а в 2021 подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».

В конце декабря 2022 года нападающий подписал с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Наср» контракт на два года.

Последней командой футболиста был «Манчестер Юнайтед». Он покинул английский коллектив после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану.