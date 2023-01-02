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Роналду жалел об уходе из «Реала» и никогда не был счастлив в «Ювентусе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду много раз жалел об уходе из «Реала» в «Ювентус», сообщает Relevo.

По данным источника, 37-летний футболист никогда не был счастлив в Турине так, как в Мадриде. На протяжении нескольких месяцев португалец чувствовал себя очень плохо и жалел о переходе в «Ювентус». Роналду почти не общался с партнерами по «Ювентусу». Ему не хватало химии с игроками итальянской команды.

Сообщается, что нападающий перешел в «Манчестер Юнайтед», когда окончательно устал от «Ювентуса».

Роналду играл за «Реал» с 2009 по 2018 год, затем он перешел в «Ювентус», а в 2021 подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».

В конце декабря 2022 года нападающий подписал с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Наср» контракт на два года.

Последней командой футболиста был «Манчестер Юнайтед». Он покинул английский коллектив после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану.

Источник: Relevo
Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
ФК Ювентус
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 15 12 2 1 35-14 38
2
 Барселона 15 12 2 1 34-6 38
3
 Р. Сосьедад 15 9 2 4 21-17 29
4
 Атлетико 15 8 3 4 23-14 27
5
 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
6
 Бетис 15 7 4 4 17-12 25
7
 Вильярреал 15 7 3 5 17-11 24
8
 Осасуна 15 7 2 6 16-16 23
9
 Р. Вальекано 15 6 5 4 22-18 23
10
 Мальорка 15 5 4 6 13-15 19
11
 Валенсия 15 5 4 6 23-17 19
12
 Жирона 15 4 5 6 22-24 17
13
 Альмерия 15 5 2 8 17-23 17
14
 Вальядолид 15 5 2 8 13-23 17
15
 Хетафе 15 4 5 6 14-20 17
16
 Эспаньол 15 2 7 6 17-23 13
17
 Сельта 15 3 4 8 15-27 13
18
 Севилья 15 2 6 7 14-23 12
19
 Кадис 15 2 6 7 10-27 12
20
 Эльче 15 0 4 11 10-33 4
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38 тур
6.01 20:30
Эльче – Сельта
 - : -
6.01 23:00
Валенсия – Кадис
 - : -
7.01 18:15
Вильярреал – Реал
 - : -
7.01 20:30
Мальорка – Вальядолид
 - : -
7.01 23:00
Эспаньол – Жирона
 - : -
8.01 16:00
Альмерия – Р. Сосьедад
 - : -
8.01 18:15
Р. Вальекано – Бетис
 - : -
8.01 20:30
Севилья – Хетафе
 - : -
8.01 23:00
Атлетико – Барселона
 - : -
9.01 23:00
Атлетик – Осасуна
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

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Атлетико

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
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Гонсало Верду

Эльче

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