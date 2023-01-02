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Сегодня, 12:45

Модрич отказался переходить в «Аль-Наср», хорват хочет остаться в «Реале»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Лука Модрич.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Реала» Лука Модрич отказался переходить в «Аль-Наср», сообщает Marca.

По данным источника, 37-летний хорват отклонил контракт, который ему предложил клуб из Саудовской Аравии, несмотря на то, что ему гарантировали очень высокую зарплату. Футболист счастлив в «Реале» и не хочет покидать мадридскую команду в ближайшее время.

Модрич выступает за «Реал» с августа 2012 года. В сезоне-2022/23 он забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи в 19 матчах за «сливочных».

Ранее в «Аль-Наср» перешел бывший партнер Модрича по «Реалу» Криштиану Роналду.

Лука Модрич
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Реал
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 15 12 2 1 35-14 38
2
 Барселона 15 12 2 1 34-6 38
3
 Р. Сосьедад 15 9 2 4 21-17 29
4
 Атлетико 15 8 3 4 23-14 27
5
 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
6
 Бетис 15 7 4 4 17-12 25
7
 Вильярреал 15 7 3 5 17-11 24
8
 Осасуна 15 7 2 6 16-16 23
9
 Р. Вальекано 15 6 5 4 22-18 23
10
 Мальорка 15 5 4 6 13-15 19
11
 Валенсия 15 5 4 6 23-17 19
12
 Жирона 15 4 5 6 22-24 17
13
 Альмерия 15 5 2 8 17-23 17
14
 Вальядолид 15 5 2 8 13-23 17
15
 Хетафе 15 4 5 6 14-20 17
16
 Эспаньол 15 2 7 6 17-23 13
17
 Сельта 15 3 4 8 15-27 13
18
 Севилья 15 2 6 7 14-23 12
19
 Кадис 15 2 6 7 10-27 12
20
 Эльче 15 0 4 11 10-33 4
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.01 20:30
Эльче – Сельта
 - : -
6.01 23:00
Валенсия – Кадис
 - : -
7.01 18:15
Вильярреал – Реал
 - : -
7.01 20:30
Мальорка – Вальядолид
 - : -
7.01 23:00
Эспаньол – Жирона
 - : -
8.01 16:00
Альмерия – Р. Сосьедад
 - : -
8.01 18:15
Р. Вальекано – Бетис
 - : -
8.01 20:30
Севилья – Хетафе
 - : -
8.01 23:00
Атлетико – Барселона
 - : -
9.01 23:00
Атлетик – Осасуна
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
Гонсало Верду

Гонсало Верду

Эльче

 7 2 1
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 8 2 0
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