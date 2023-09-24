«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: Захарян не попал в заявку из-за болезни

«Реал Сосьедад» объявил стартовый состав на домашний матч с «Хетафе» в 6-м туре чемпионата Испании.

Российский полузащитник клуба из Сан-Себастьяна не попал в заявку на матч из-за болезни, о чем ранее сообщала пресс-служба басков.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Ле Норман, Субельдиа, Траоре, Муньос, Барренечеа, Туррьентес, Гонсалес, Браис Мендес, Кубо, Садик.

«Хетафе»: Сориа, Суарес, Митрович, Альдерете, Рико, Аленья, Максимович, Джене, Кармона, Мата, Майораль.

Игра начнется в 15.00 мск.