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Сегодня, 14:00

«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: Захарян не попал в заявку из-за болезни

Руслан Минаев
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Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

«Реал Сосьедад» объявил стартовый состав на домашний матч с «Хетафе» в 6-м туре чемпионата Испании.

Российский полузащитник клуба из Сан-Себастьяна не попал в заявку на матч из-за болезни, о чем ранее сообщала пресс-служба басков.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Ле Норман, Субельдиа, Траоре, Муньос, Барренечеа, Туррьентес, Гонсалес, Браис Мендес, Кубо, Садик.

«Хетафе»: Сориа, Суарес, Митрович, Альдерете, Рико, Аленья, Максимович, Джене, Кармона, Мата, Майораль.

Игра начнется в 15.00 мск.

Испания. Ла Лига. 6-й тур
24 сент, 15:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Хетафе

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
ФК Хетафе
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 6 5 1 0 16-6 16
2
 Жирона 6 5 1 0 16-7 16
3
 Реал 5 5 0 0 10-3 15
4
 Атлетик 6 4 1 1 11-4 13
5
 Валенсия 6 3 1 2 9-6 10
6
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
7
 Хетафе 5 2 1 2 5-7 7
8
 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
9
 Бетис 5 2 1 2 5-10 7
10
 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
11
 Осасуна 6 2 1 3 7-8 7
12
 Р. Сосьедад 5 1 3 1 8-7 6
13
 Вильярреал 5 2 0 3 8-10 6
14
 Алавес 6 2 0 4 5-9 6
15
 Мальорка 6 1 2 3 7-10 5
16
 Севилья 5 1 1 3 6-8 4
17
 Сельта 6 1 1 4 6-10 4
18
 Гранада 5 1 0 4 9-16 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 1-4 2
20
 Альмерия 6 0 2 4 7-13 2
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35 тур
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38 тур
22.09 22:00
Алавес – Атлетик
 0 : 2
23.09 15:00
Жирона – Мальорка
 5 : 3
23.09 17:15
Осасуна – Севилья
 0 : 0
23.09 19:30
Барселона – Сельта
 3 : 2
23.09 22:00
Альмерия – Валенсия
 2 : 2
24.09 15:00
Р. Сосьедад – Хетафе
 - : -
24.09 17:15
Р. Вальекано – Вильярреал
 - : -
24.09 19:30
Бетис – Кадис
 - : -
24.09 19:30
Лас-Пальмас – Гранада
 - : -
24.09 22:00
Атлетико – Реал
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
Серхио Аррибас

Серхио Аррибас

Альмерия

 4
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 3
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 3
Савио

Савио

Жирона

 3
И К Ж
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
Рафинья

Рафинья

Барселона

 4 1 1
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 5 1 1
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