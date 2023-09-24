Хави одержал 50-ю победу с «Барселоной» в 70 матчах ла лиги — это пятый результат в истории

«Барселона» дома обыграла «Сельту» в матче 6-го тура чемпионата Испании — 3:2. Каталонцы победили, уступая к 81-й минуте со счетом 0:2.

Победа стала для главного тренера сине-гранатовых 50-й в 70 матчах ла лиги — это пятый результат в истории клуба. В остальных 20 играх под руководством специалиста команда 10 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

По этому показателю Хави уступает Эрнесто Вальверде (50 побед в 69 матчах), Эленио Эррере (в 68 матчах), Пепу Гвардиоле (в 67 матчах) и Луису Энрике (в 63 матчах).