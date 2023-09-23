Захарян не примет участие в матче ла лиги против «Хетафе» из-за болезни

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не сможет сыграть в 6-м туре ла лиги против «Хетафе». Встреча пройдет в воскресенье, 24 сентября.

«Захарян снова заболел, поэтому его нет в заявке на матч против «Хетафе», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

20-летний россиянин стал игроком «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно, на его счету три матча за испанскую команду.