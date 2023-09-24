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Сегодня, 17:07

«Реал Сосьедад» обыграл «Хетафе» в домашнем матче

Алина Савинова
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Футболисты «Реал Сосьедад» и «Хетафе».
Фото ФК «Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» на своем стадионе обыграл «Хетафе» в матче 6-го тура ла лиги — 4:3.

Победу хозяевам принесли голы Такэфуса Кубо, Брайса Мендеса и дубль Микеля Ойярсабаля. У гостей отличились Карлес Аленья, Борха Майораль и Хуанми Латаса.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пропустил игру из-за болезни.

Бело-голубые занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании (9 очков). «Хетафе» идет на 11-й строчке (7 очков).

Испания. Ла Лига. 6-й тур
24 сент, 15:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
4:3
Хетафе
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2023-2024/
Футбол
ФК Реал Сосьедад
ФК Хетафе
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«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: Захарян не попал в заявку из-за болезни
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 6 5 1 0 16-6 16
2
 Жирона 6 5 1 0 16-7 16
3
 Реал 5 5 0 0 10-3 15
4
 Атлетик 6 4 1 1 11-4 13
5
 Валенсия 6 3 1 2 9-6 10
6
 Р. Сосьедад 6 2 3 1 12-10 9
7
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
8
 Хетафе 6 2 1 3 8-11 7
9
 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
10
 Бетис 5 2 1 2 5-10 7
11
 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
12
 Осасуна 6 2 1 3 7-8 7
13
 Вильярреал 5 2 0 3 8-10 6
14
 Алавес 6 2 0 4 5-9 6
15
 Мальорка 6 1 2 3 7-10 5
16
 Севилья 5 1 1 3 6-8 4
17
 Сельта 6 1 1 4 6-10 4
18
 Гранада 5 1 0 4 9-16 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 1-4 2
20
 Альмерия 6 0 2 4 7-13 2
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
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38 тур
22.09 22:00
Алавес – Атлетик
 0 : 2
23.09 15:00
Жирона – Мальорка
 5 : 3
23.09 17:15
Осасуна – Севилья
 0 : 0
23.09 19:30
Барселона – Сельта
 3 : 2
23.09 22:00
Альмерия – Валенсия
 2 : 2
24.09 15:00
Р. Сосьедад – Хетафе
 4 : 3
24.09 17:15
Р. Вальекано – Вильярреал
 - : -
24.09 19:30
Бетис – Кадис
 - : -
24.09 19:30
Лас-Пальмас – Гранада
 - : -
24.09 22:00
Атлетико – Реал
 - : -
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
Серхио Аррибас

Серхио Аррибас

Альмерия

 4
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 3
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 3
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 3
И К Ж
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
Рафинья

Рафинья

Барселона

 4 1 1
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 5 1 1
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