Юмтити не сдержал слез на встрече с Лапортой

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити расплакался на встрече с президентом каталонцев Жоаном Лапортой, сообщает El Mundo Deportivo.

Этим летом «Барса» хотела расстаться с игроком. Стороны долгое время не могли договорится о будущем защитника, поэтому решили провести встречу, на которой присутствовали Лапорта, вице-президент Рафа Юсте и спортивный директор Матеу Алеманни.

По данным источника, футболист хочет продолжить выступать в «Барселоне», однако Лапорту смущает, что Юмтити слишком мало матчей провел за последние три года. Защитник заявил, что у него хорошие физические показатели и попросил второй шанс. После разговора футболист расплакался и обнялся с руководителем.

Юмтити является воспитанником «Лиона», он перешел из французского клуба в «Барселону» летом 2016 года за 25 миллионов евро. В сезоне-2020/21 защитник провел 16 матчей за сине-гранатовых. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 8 миллионов евро.