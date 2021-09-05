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Стало известно, какие бонусы «Барселона» должна была бы заплатить Гризманну за получение индивидуальных наград

10:50
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Названы суммы, которые должна была бы заплатить «Барселона» нападающему Антуану Гризманну за получение индивидуальных наград, сообщает Diario Sport.

По данным источника, в распоряжении издания оказался контракт 30-летнего француза с каталонцами. В нем говорится, что за получение «Золотого мяча» Гризманну был бы выплачен миллион евро, за приз The Best он получил бы 750 тысяч евро. Если бы Антуан стал игроком года Франции, «Барса» выплатила бы ему 500 тысяч евро, столько же Гризманн получил бы, если бы лучшим игроком сезона его признал УЕФА. Все суммы указаны без вычета налога.

«Атлетико» арендовал Гризманна в последний день трансферного окна. Если француз сыграет в 50 процентах матчей, то мадридцы автоматически должны будут выкупить игрока.

Напомним, летом 2019 года «Барселона» заплатила «Атлетико» за Гризманна 120 миллионов евро. Он сыграл за каталонцев в общей сложности 102 матча, забив 35 голов.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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