Агуэро отказался от 10 номера в «Барселоне» из уважения к Месси

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро заявил, что отказался от 10-го номера из уважения к бывшему форварду «сине-гранатовых» Лионелю Месси.

«Мне предлагали взять «десятку», но я не взял ее из уважения к Месси», — приводит AS слова Агуэро.

Агуэро перешел в «Барселону» на правах свободного агента летом 2021 года. Футболист будет выступать под номером 19.

Лионель Месси покинул «Барселону» по окончании контракта в июле 2021 года. 10-й номер, под которым аргентинец выступал за команду, взял форвард Ансу Фати.