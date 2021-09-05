Агуэро отказался от 10 номера в «Барселоне» из уважения к Месси
08:35
Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро заявил, что отказался от 10-го номера из уважения к бывшему форварду «сине-гранатовых» Лионелю Месси.
«Мне предлагали взять «десятку», но я не взял ее из уважения к Месси», — приводит AS слова Агуэро.
Агуэро перешел в «Барселону» на правах свободного агента летом 2021 года. Футболист будет выступать под номером 19.
Лионель Месси покинул «Барселону» по окончании контракта в июле 2021 года. 10-й номер, под которым аргентинец выступал за команду, взял форвард Ансу Фати.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/09/04/primera/1630783307_668628.html
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