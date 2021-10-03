Бывший полузащитник «Барселоны» Яя Туре поделился мнением о ситуации в команде.

«Время в «Барселоне» — одно из лучших воспоминаний о моей карьере. Клуб решил довериться мне, когда я еще был молодым футболистом, не проявившим себя в топ-лигах. Я всегда буду благодарен клубу за то, что он для меня сделал.

Сейчас у «Барселоны» сложный период, но моя вера в клуб сильна. В любое время доступен для «Барселоны», если потребуется. Мое сердце — навсегда с клубом и его фанатами», — написал Туре в Twitter.

It may be a difficult time for the club but my belief for @FCBarcelona is strong. I will always be available for the club should they need me anytime as my heart is forever with the club, the people and the fans! #For?aBar?a https://t.co/YjUnxrh5Md — Yaya Tour? (@YayaToure) October 2, 2021

Туре выступал за «Барселону» с 2007 по 2010 год. В сезоне-2021/22 команда набрала 12 очков за 7 туров и занимает 10-е место в чемпионате Испании.

В июне стало известно, что 38-летний Туре войдет в тренерский штаб «Ахмата». Контракт со специалистом из Кот-д'Ивуара рассчитан до конца сезона-2021/2022.