Яя Туре — о «Барселоне»: «Доступен для команды в любое время, если потребуется»
Бывший полузащитник «Барселоны» Яя Туре поделился мнением о ситуации в команде.
«Время в «Барселоне» — одно из лучших воспоминаний о моей карьере. Клуб решил довериться мне, когда я еще был молодым футболистом, не проявившим себя в топ-лигах. Я всегда буду благодарен клубу за то, что он для меня сделал.
Сейчас у «Барселоны» сложный период, но моя вера в клуб сильна. В любое время доступен для «Барселоны», если потребуется. Мое сердце — навсегда с клубом и его фанатами», — написал Туре в Twitter.
Туре выступал за «Барселону» с 2007 по 2010 год. В сезоне-2021/22 команда набрала 12 очков за 7 туров и занимает 10-е место в чемпионате Испании.
В июне стало известно, что 38-летний Туре войдет в тренерский штаб «Ахмата». Контракт со специалистом из Кот-д'Ивуара рассчитан до конца сезона-2021/2022.
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