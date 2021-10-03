Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о матче восьмого тура чемпионата Испании против «Атлетико» (0:2).

«Мы хорошо начали, смело атаковали, но потом они перехватили инициативу, забили два необязательных, очень похожих гола. Мы же могли играть три часа и все равно не забить.

Нужно продолжать бороться и работать. Сейчас отдохнем, отвлечемся на матчи сборных и вернемся более сильными», — приводит слова Пике Marca.

В текущем сезоне «Барселона» набрала 12 очков за 7 туров и занимает 10-е место в чемпионате Испании.