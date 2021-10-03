Пике — о поражении от «Атлетико»: «Могли играть три часа и все равно не забить»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о матче восьмого тура чемпионата Испании против «Атлетико» (0:2).
«Мы хорошо начали, смело атаковали, но потом они перехватили инициативу, забили два необязательных, очень похожих гола. Мы же могли играть три часа и все равно не забить.
Нужно продолжать бороться и работать. Сейчас отдохнем, отвлечемся на матчи сборных и вернемся более сильными», — приводит слова Пике Marca.
В текущем сезоне «Барселона» набрала 12 очков за 7 туров и занимает 10-е место в чемпионате Испании.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/barcelona/2021/10/03/6158df0f268e3ed0738b458c.html
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю