Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Чемпионат Испании, 38-й тур: расписание и трансляции всех матчей

12:45
Заключительный тур чемпионата Испании. Фото AFP
Заключительный тур чемпионата Испании. Фото AFP

Заключительный тур чемпионата Испании.

19 июля, воскресенье

«Алавес» — «Барселона»

Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 18.00

Алавес — Барселона

«Вильярреал» — «Эйбар»

Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 19.30

Вильярреал — Эйбар

«Вальядолид» — «Бетис»

Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 19.30

Вальядолид — Бетис

«Атлетико» — «Реал Сосьедад«

Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 22.00

Атлетико — Реал Сосьедад

«Эспаньол» — «Сельта»

Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 22.00

Эспаньол — Сельта

«Гранада» — «Атлетик»

Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 22.00

Гранада — Атлетик

«Леганес» — «Реал»

Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 22.00

Леганес — Реал

«Леванте» — «Хетафе»

Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 22.00

Леванте — Хетафе

«Осасуна» — «Мальорка»

Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 22.00

Осасуна — Мальорка

«Севилья» — «Валенсия»

Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 22.00

Севилья — Валенсия

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир