Чемпионат Испании, 38-й тур: расписание и трансляции всех матчей
12:45
Заключительный тур чемпионата Испании.
19 июля, воскресенье
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 18.00
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 19.30
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 19.30
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 22.00
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 22.00
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 22.00
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 22.00
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 22.00
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 22.00
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 22.00
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