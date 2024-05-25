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Сегодня, 13:54

Форвард «Атлетика» Уильямс два года играл с осколком стекла в ноге

Виктория Кравченко
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Иньяки Уильямс.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде рассказал, что форвард Иньяки Уильямс 2 года играл с осколком стекла в ноге.

В последнее время футболиста беспокоили боли в стопе. Оказалось, что в его ноге находилось стекло размером в 2 см. Оно располагалось рядом с костью или сухожилием.

Два года назад Уильямс наступил на разбитое стекло. Врачи оказали ему помощь, и вскоре он восстановился от повреждения.

«После финала [Кубка Испании] мы провели сканирование и обнаружили, что у него в ступне все еще есть стекло. Я и доктор смеялись, потому что не могли в это поверить», — цитирует тренера Football Espana.

Футболист является рекордсменом, по проведенным матчам ла лиги подряд — 251 игра. Серия прервалась в этом году.

ФК Атлетик (Бильбао)
Эрнесто Вальверде
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 37 29 7 1 87-26 94
2
 Барселона 37 25 7 5 77-43 82
3
 Жирона 38 25 6 7 85-46 81
4
 Атлетико 37 23 4 10 68-43 73
5
 Атлетик 37 18 11 8 60-37 65
6
 Р. Сосьедад 37 16 12 9 51-37 60
7
 Бетис 37 14 14 9 48-45 56
8
 Вильярреал 37 14 10 13 64-64 52
9
 Валенсия 37 13 9 15 38-43 48
10
 Алавес 37 12 9 16 35-45 45
11
 Осасуна 37 12 8 17 44-55 44
12
 Хетафе 37 10 13 14 41-52 43
13
 Севилья 37 10 11 16 47-52 41
14
 Сельта 37 10 10 17 44-55 40
15
 Лас-Пальмас 37 10 9 18 32-46 39
16
 Р. Вальекано 37 8 14 15 29-47 38
17
 Мальорка 37 7 16 14 31-43 37
18
 Кадис 37 6 15 16 25-49 33
19
 Гранада 38 4 9 25 38-79 21
20
 Альмерия 37 2 12 23 37-74 18
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24.05 22:00
Жирона – Гранада
 7 : 0
25.05 15:00
Осасуна – Вильярреал
 - : -
25.05 17:15
Р. Сосьедад – Атлетико
 - : -
25.05 19:30
Альмерия – Кадис
 - : -
25.05 19:30
Р. Вальекано – Атлетик
 - : -
25.05 22:00
Реал – Бетис
 - : -
26.05 15:00
Хетафе – Мальорка
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 - : -
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Артем Довбик

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Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 19
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Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

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Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 11
Савио

Савио

Жирона

 10
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Виктор Чуст

Виктор Чуст

Кадис

 21 2 3
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Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 28 2 3
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