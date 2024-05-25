Форвард «Атлетика» Уильямс два года играл с осколком стекла в ноге
Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде рассказал, что форвард Иньяки Уильямс 2 года играл с осколком стекла в ноге.
В последнее время футболиста беспокоили боли в стопе. Оказалось, что в его ноге находилось стекло размером в 2 см. Оно располагалось рядом с костью или сухожилием.
Два года назад Уильямс наступил на разбитое стекло. Врачи оказали ему помощь, и вскоре он восстановился от повреждения.
«После финала [Кубка Испании] мы провели сканирование и обнаружили, что у него в ступне все еще есть стекло. Я и доктор смеялись, потому что не могли в это поверить», — цитирует тренера Football Espana.
Футболист является рекордсменом, по проведенным матчам ла лиги подряд — 251 игра. Серия прервалась в этом году.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|37
|29
|7
|1
|87-26
|94
|
2
|Барселона
|37
|25
|7
|5
|77-43
|82
|
3
|Жирона
|38
|25
|6
|7
|85-46
|81
|
4
|Атлетико
|37
|23
|4
|10
|68-43
|73
|
5
|Атлетик
|37
|18
|11
|8
|60-37
|65
|
6
|Р. Сосьедад
|37
|16
|12
|9
|51-37
|60
|
7
|Бетис
|37
|14
|14
|9
|48-45
|56
|
8
|Вильярреал
|37
|14
|10
|13
|64-64
|52
|
9
|Валенсия
|37
|13
|9
|15
|38-43
|48
|
10
|Алавес
|37
|12
|9
|16
|35-45
|45
|
11
|Осасуна
|37
|12
|8
|17
|44-55
|44
|
12
|Хетафе
|37
|10
|13
|14
|41-52
|43
|
13
|Севилья
|37
|10
|11
|16
|47-52
|41
|
14
|Сельта
|37
|10
|10
|17
|44-55
|40
|
15
|Лас-Пальмас
|37
|10
|9
|18
|32-46
|39
|
16
|Р. Вальекано
|37
|8
|14
|15
|29-47
|38
|
17
|Мальорка
|37
|7
|16
|14
|31-43
|37
|
18
|Кадис
|37
|6
|15
|16
|25-49
|33
|
19
|Гранада
|38
|4
|9
|25
|38-79
|21
|
20
|Альмерия
|37
|2
|12
|23
|37-74
|18
|24.05
|22:00
|
Жирона – Гранада
|7 : 0
|25.05
|15:00
|
Осасуна – Вильярреал
|- : -
|25.05
|17:15
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|- : -
|25.05
|19:30
|
Альмерия – Кадис
|- : -
|25.05
|19:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|25.05
|22:00
|
Реал – Бетис
|- : -
|26.05
|15:00
|
Хетафе – Мальорка
|- : -
|26.05
|17:15
|
Сельта – Валенсия
|- : -
|26.05
|17:15
|
Лас-Пальмас – Алавес
|- : -
|26.05
|22:00
|
Севилья – Барселона
|- : -
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|24
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|23
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|19
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|13
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|11
|
|
Савио
Жирона
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Виктор Чуст
Кадис
|21
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|28
|2
|3