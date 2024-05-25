Форвард «Атлетика» Уильямс два года играл с осколком стекла в ноге

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде рассказал, что форвард Иньяки Уильямс 2 года играл с осколком стекла в ноге.

В последнее время футболиста беспокоили боли в стопе. Оказалось, что в его ноге находилось стекло размером в 2 см. Оно располагалось рядом с костью или сухожилием.

Два года назад Уильямс наступил на разбитое стекло. Врачи оказали ему помощь, и вскоре он восстановился от повреждения.

«После финала [Кубка Испании] мы провели сканирование и обнаружили, что у него в ступне все еще есть стекло. Я и доктор смеялись, потому что не могли в это поверить», — цитирует тренера Football Espana.

Футболист является рекордсменом, по проведенным матчам ла лиги подряд — 251 игра. Серия прервалась в этом году.