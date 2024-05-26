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Сегодня, 07:08

Суд снял с президента «Барселоны» Лапорты обвинение во взяточничестве

Давид Хачатрян
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Суд Барселоны отменил решение об обвинении «Барселоны» и президента клуба Жоана Лапорты во взяточничестве за выплаты экс-вице-президенту судейского комитета Испании (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, сообщает испанское государственное информационное агентство EFE.

Суд согласился с Офисом антикоррупционной прокуратуры и стороной защиты, среди которых также бывшие президенты «Барселоны» Хосеп Бартомеу и Сандро Росель и отменил обвинения во взяточничестве по этому делу.

В суде решили, что это дело не может быть расследовано за преступление в виде взяточничества, так как Негрейра не был государственным служащим. В постановлении указано, что согласно закону, спортивные федерации являются частными некоммерческими организациями и имеют собственную правосубъектность.

Также против Лапорты, Бартомеу и Роселя продолжаются судебные расследования по делам спортивной коррупции, фальсификации документов.

Испанский функционер впервые был президентом каталонского клуба с 2003 до 2010 года.

ФК Барселона
Жоан Лапорта
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1
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2
 Барселона 37 25 7 5 77-43 82
3
 Жирона 38 25 6 7 85-46 81
4
 Атлетико 38 24 4 10 70-43 76
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 Атлетик 38 19 11 8 61-37 68
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 Бетис 38 14 15 9 48-45 57
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 Валенсия 37 13 9 15 38-43 48
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 Хетафе 37 10 13 14 41-52 43
13
 Севилья 37 10 11 16 47-52 41
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 Сельта 37 10 10 17 44-55 40
15
 Лас-Пальмас 37 10 9 18 32-46 39
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 Р. Вальекано 38 8 14 16 29-48 38
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 Кадис 38 6 15 17 26-55 33
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