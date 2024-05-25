«Реал Сосьедад» уступил «Атлетико» в последнем туре ла лиги, Захарян отыграл 68 минут
«Реал Сосьедад» на своем поле проиграл «Атлетико» в матче 38-го тура испанской ла лиги — 0:2.
Счет на 9-й минуте открыл форвард мадридцев Самуэл Лино. В концовке преимущество «Атлетико» удвоил Рейнилдо Мандава.
На 90+2-й минуте гости остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Сауль Ньигес.
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 68-й минуте.
«Атлетико» (76 очков) финишировал на четвертом месте в ла лиге. «Реал Сосьедад» (60) завершил сезон на шестой строчке в турнирной таблице.
Источник: Таблица ла лиги
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|
13
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|37
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|41
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14
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|37
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|10
|17
|44-55
|40
|
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|10
|9
|18
|32-46
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|8
|14
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|29-47
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|
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|
19
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|
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Жирона – Гранада
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|25.05
|15:00
|
Осасуна – Вильярреал
|1 : 1
|25.05
|17:15
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|0 : 2
|25.05
|19:30
|
Альмерия – Кадис
|- : -
|25.05
|19:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|25.05
|22:00
|
Реал – Бетис
|- : -
|26.05
|15:00
|
Хетафе – Мальорка
|- : -
|26.05
|17:15
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|- : -
|26.05
|17:15
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|26.05
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