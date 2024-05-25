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Сегодня, 19:14

«Реал Сосьедад» уступил «Атлетико» в последнем туре ла лиги, Захарян отыграл 68 минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Реал Сосьедад» на своем поле проиграл «Атлетико» в матче 38-го тура испанской ла лиги — 0:2.

Счет на 9-й минуте открыл форвард мадридцев Самуэл Лино. В концовке преимущество «Атлетико» удвоил Рейнилдо Мандава.

На 90+2-й минуте гости остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Сауль Ньигес.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 68-й минуте.

«Атлетико» (76 очков) финишировал на четвертом месте в ла лиге. «Реал Сосьедад» (60) завершил сезон на шестой строчке в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 38-й тур
25 мая, 17:15. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
0:2
Атлетико

Источник: Таблица ла лиги
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 37 29 7 1 87-26 94
2
 Барселона 37 25 7 5 77-43 82
3
 Жирона 38 25 6 7 85-46 81
4
 Атлетико 38 24 4 10 70-43 76
5
 Атлетик 37 18 11 8 60-37 65
6
 Р. Сосьедад 38 16 12 10 51-39 60
7
 Бетис 37 14 14 9 48-45 56
8
 Вильярреал 38 14 11 13 65-65 53
9
 Валенсия 37 13 9 15 38-43 48
10
 Осасуна 38 12 9 17 45-56 45
11
 Алавес 37 12 9 16 35-45 45
12
 Хетафе 37 10 13 14 41-52 43
13
 Севилья 37 10 11 16 47-52 41
14
 Сельта 37 10 10 17 44-55 40
15
 Лас-Пальмас 37 10 9 18 32-46 39
16
 Р. Вальекано 37 8 14 15 29-47 38
17
 Мальорка 37 7 16 14 31-43 37
18
 Кадис 37 6 15 16 25-49 33
19
 Гранада 38 4 9 25 38-79 21
20
 Альмерия 37 2 12 23 37-74 18
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