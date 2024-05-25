«Реал» сыграл вничью с «Бетисом», Кроос попрощался с «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» дома сыграл вничью с «Бетисом» в матче 38-го тура ла лиги — 0:0.

Свою последнюю игру на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде провел хавбек «сливочных» Тони Кроос. Ранее хавбек объявил о завершении карьеры после чемпионата Европы 2024 года. По этому случаю, футболисты «Реала» и «Бетиса» устроили 34-летнему немцу коридор почета, а болельщики мадридского клуба вывесили баннер в его честь.

«Реал», который ранее обеспечил себе золотые медали ла лиги, набрал 95 очков после 38 матчей. «Бетис» с 57 очками — на 7-й строчке.