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25 мая, 23:53

«Реал» сыграл вничью с «Бетисом», Кроос попрощался с «Сантьяго Бернабеу»

Руслан Минаев
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Тони Кроос.
Фото AFP

«Реал» дома сыграл вничью с «Бетисом» в матче 38-го тура ла лиги — 0:0.

Свою последнюю игру на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде провел хавбек «сливочных» Тони Кроос. Ранее хавбек объявил о завершении карьеры после чемпионата Европы 2024 года. По этому случаю, футболисты «Реала» и «Бетиса» устроили 34-летнему немцу коридор почета, а болельщики мадридского клуба вывесили баннер в его честь.

«Реал», который ранее обеспечил себе золотые медали ла лиги, набрал 95 очков после 38 матчей. «Бетис» с 57 очками — на 7-й строчке.

Испания. Ла Лига. 38-й тур
25 мая, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
0:0
Бетис

ФК Бетис
ФК Реал
0
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Игроки «Реала» устроили Кроосу коридор почета в последнем матче на «Сантьяго Бернабеу»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 38 29 8 1 87-26 95
2
 Барселона 37 25 7 5 77-43 82
3
 Жирона 38 25 6 7 85-46 81
4
 Атлетико 38 24 4 10 70-43 76
5
 Атлетик 38 19 11 8 61-37 68
6
 Р. Сосьедад 38 16 12 10 51-39 60
7
 Бетис 38 14 15 9 48-45 57
8
 Вильярреал 38 14 11 13 65-65 53
9
 Валенсия 37 13 9 15 38-43 48
10
 Осасуна 38 12 9 17 45-56 45
11
 Алавес 37 12 9 16 35-45 45
12
 Хетафе 37 10 13 14 41-52 43
13
 Севилья 37 10 11 16 47-52 41
14
 Сельта 37 10 10 17 44-55 40
15
 Лас-Пальмас 37 10 9 18 32-46 39
16
 Р. Вальекано 38 8 14 16 29-48 38
17
 Мальорка 37 7 16 14 31-43 37
18
 Кадис 38 6 15 17 26-55 33
19
 Альмерия 38 3 12 23 43-75 21
20
 Гранада 38 4 9 25 38-79 21
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.05 22:00
Жирона – Гранада
 7 : 0
25.05 15:00
Осасуна – Вильярреал
 1 : 1
25.05 17:15
Р. Сосьедад – Атлетико
 0 : 2
25.05 19:30
Альмерия – Кадис
 6 : 1
25.05 19:30
Р. Вальекано – Атлетик
 0 : 1
25.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
26.05 15:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
26.05 17:15
Сельта – Валенсия
 - : -
26.05 17:15
Лас-Пальмас – Алавес
 - : -
26.05 22:00
Севилья – Барселона
 - : -
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ЖК
Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 24
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 23
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 19
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 14
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 11
Савио

Савио

Жирона

 10
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 29 2 4
Виктор Чуст

Виктор Чуст

Кадис

 21 2 3
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