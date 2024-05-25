«Реал» сыграл вничью с «Бетисом», Кроос попрощался с «Сантьяго Бернабеу»
«Реал» дома сыграл вничью с «Бетисом» в матче 38-го тура ла лиги — 0:0.
Свою последнюю игру на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде провел хавбек «сливочных» Тони Кроос. Ранее хавбек объявил о завершении карьеры после чемпионата Европы 2024 года. По этому случаю, футболисты «Реала» и «Бетиса» устроили 34-летнему немцу коридор почета, а болельщики мадридского клуба вывесили баннер в его честь.
«Реал», который ранее обеспечил себе золотые медали ла лиги, набрал 95 очков после 38 матчей. «Бетис» с 57 очками — на 7-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|38
|29
|8
|1
|87-26
|95
|
2
|Барселона
|37
|25
|7
|5
|77-43
|82
|
3
|Жирона
|38
|25
|6
|7
|85-46
|81
|
4
|Атлетико
|38
|24
|4
|10
|70-43
|76
|
5
|Атлетик
|38
|19
|11
|8
|61-37
|68
|
6
|Р. Сосьедад
|38
|16
|12
|10
|51-39
|60
|
7
|Бетис
|38
|14
|15
|9
|48-45
|57
|
8
|Вильярреал
|38
|14
|11
|13
|65-65
|53
|
9
|Валенсия
|37
|13
|9
|15
|38-43
|48
|
10
|Осасуна
|38
|12
|9
|17
|45-56
|45
|
11
|Алавес
|37
|12
|9
|16
|35-45
|45
|
12
|Хетафе
|37
|10
|13
|14
|41-52
|43
|
13
|Севилья
|37
|10
|11
|16
|47-52
|41
|
14
|Сельта
|37
|10
|10
|17
|44-55
|40
|
15
|Лас-Пальмас
|37
|10
|9
|18
|32-46
|39
|
16
|Р. Вальекано
|38
|8
|14
|16
|29-48
|38
|
17
|Мальорка
|37
|7
|16
|14
|31-43
|37
|
18
|Кадис
|38
|6
|15
|17
|26-55
|33
|
19
|Альмерия
|38
|3
|12
|23
|43-75
|21
|
20
|Гранада
|38
|4
|9
|25
|38-79
|21
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|24.05
|22:00
|
Жирона – Гранада
|7 : 0
|25.05
|15:00
|
Осасуна – Вильярреал
|1 : 1
|25.05
|17:15
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|0 : 2
|25.05
|19:30
|
Альмерия – Кадис
|6 : 1
|25.05
|19:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|0 : 1
|25.05
|22:00
|
Реал – Бетис
|0 : 0
|26.05
|15:00
|
Хетафе – Мальорка
|- : -
|26.05
|17:15
|
Сельта – Валенсия
|- : -
|26.05
|17:15
|
Лас-Пальмас – Алавес
|- : -
|26.05
|22:00
|
Севилья – Барселона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|24
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|23
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|19
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|14
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|11
|
|
Савио
Жирона
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|29
|2
|4
|
|
Виктор Чуст
Кадис
|21
|2
|3
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