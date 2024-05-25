«Осасуна» сыграла вничью с «Вильярреалом» в последнем туре ла лиги

«Осасуна» дома сыграла с «Вильярреалом» в заключительном, 38-м туре чемпионата Испании — 1:1.

У хозяев отличился Анте Будимир, у гостей забил Хосе Моралес.

«Вильярреал» завершил сезон-2023/24 на восьмом месте в ла лиге с 53 очками. «Осасуна» поднялась на десятую строчку с 45 очками, но ее еще могут опередить «Алавес» и «Хетафе», которые еще не провели свои матчи в 38-м туре.