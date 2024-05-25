«Атлетик» обыграл «Райо Вальекано» в последнем туре ла лиги

«Атлетик» на выезде обыграл «Райо Вальекано» в матче 38-го тура ла лиги — 1:0.

На 67-й минуте гол забил Нико Уильямс.

«Атлетик» набрал 68 очков и завершил сезон ла лиги на 5-м месте. «Райо Вальекано» с 38 очками — на 16-й строчке.

В другом матче «Альмерия» дома разгромила «Кадис» — 6:1.

У хозяев по дублю оформили Серхио Аррибас и Луис Суарес.

«Альмерия» (21 очко) и «Кадис» (33) заняли 19-е и 18-е места, соответственно. Клубы вылетели из высшего дивизиона чемпионата Испании.