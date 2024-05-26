Анчелотти: «Нам повезло, что Кроос был с «Реалом» в течение 10 лет»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после заключительного матча чемпионата Испании с «Бетисом» (0:0) прокомментировал уход полузащитника Тони Крооса.

«Я думаю, что «Бернабеу» попрощался с Кроосом так, как он этого заслуживал. Это отличный вечер, и нам повезло, что мы проведем с ним еще одну неделю. Он отличный полузащитник с великолепными качествами, отличным характером, небольшим самомнением и очень скромный. Он альтруистичный игрок. Нам повезло, что он был с нами в течение 10 лет», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

21 мая 34-летний немец объявил о том, что не будет продлевать контракт с мадридским клубом и после чемпионата Европы 2024 года уйдет из футбола.

Вместе с «Реалом» Кроос четыре раза становился обладателем Лиги чемпионов, четырежды выигрывал ла лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. Ранее он также выступал за «Баварию» и «Байер».