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Сегодня, 04:50

«Барселона» может продать Рафинью, чтобы приобрести Луиса Диаса у «Ливерпуля»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Ливерпуля» Луис Диас может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает As.

По сведениям источника, спортивный директор каталонцев Деку является поклонником 27-летнего колумбийца. «Барса» может продать форварда Рафинью, чтобы найти дополнительные средства для перехода Диаса.

В сезоне-2023/24 Диас провел 51 матч, в которых забил 13 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

ФК Барселона
ФК Ливерпуль
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