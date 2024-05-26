Эндрик заявил, что всегда мечтал играть в «Реале»

Форвард «Реала» Эндрик признался, что никогда не думал о выступлении в «Барселоне».

«Не могу сказать, что я предпочел «Реал» «Барселоне». По той простой причине, что я всегда мечтал только о «Реале». И теперь моя мечта реализовывается», — цитирует Эндрика derbyderbyderby.it.

Летом 2024 года Эндрик станет игроком «Реала». Ранее они уже заключили контракт.

Соглашение 17-летнего игрока с мадридским клубом рассчитано до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает бразильца в 55 миллионов евро.