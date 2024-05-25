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Сегодня, 18:00

«Реал» — «Бетис»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

«Реал» и «Бетис» сыграют 25 мая в матче 38-го тура ла лиги
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Реала» Винисиус Жуниор.
Винисиус Жуниор.
Фото Reuters

Мадридский «Реал» на своем поле примет «Бетис» в матче 38-го тура чемпионата Испании по футболу 25 мая. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Она начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Реал» — «Бетис» можно будет по платной подписке в онлайн-сервисе Okko. Начало прямого эфира — в 22.00 мск. Следите за формальными событиями противостояния команд Карло Анчелотти и Мануэля Пеллегрини с помощью матч-центра «СЭ».

«Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании с 94 баллами. «Сливочные» стали чемпионами в текущем сезоне. «Бетис» находится на седьмой строчке с 56 очками.

Каждый желающий может ознакомиться с результатами и расписанием заключительного тура сезона 2023 / 2024 ла лиги в нашем материале.

Чемпионат Испании по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Бетис
ФК Реал
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«Осасуна» сыграла вничью с «Вильярреалом» в последнем туре ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 37 29 7 1 87-26 94
2
 Барселона 37 25 7 5 77-43 82
3
 Жирона 38 25 6 7 85-46 81
4
 Атлетико 37 23 4 10 68-43 73
5
 Атлетик 37 18 11 8 60-37 65
6
 Р. Сосьедад 37 16 12 9 51-37 60
7
 Бетис 37 14 14 9 48-45 56
8
 Вильярреал 38 14 11 13 65-65 53
9
 Валенсия 37 13 9 15 38-43 48
10
 Осасуна 38 12 9 17 45-56 45
11
 Алавес 37 12 9 16 35-45 45
12
 Хетафе 37 10 13 14 41-52 43
13
 Севилья 37 10 11 16 47-52 41
14
 Сельта 37 10 10 17 44-55 40
15
 Лас-Пальмас 37 10 9 18 32-46 39
16
 Р. Вальекано 37 8 14 15 29-47 38
17
 Мальорка 37 7 16 14 31-43 37
18
 Кадис 37 6 15 16 25-49 33
19
 Гранада 38 4 9 25 38-79 21
20
 Альмерия 37 2 12 23 37-74 18
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.05 22:00
Жирона – Гранада
 7 : 0
25.05 15:00
Осасуна – Вильярреал
 1 : 1
25.05 17:15
Р. Сосьедад – Атлетико
 - : -
25.05 19:30
Альмерия – Кадис
 - : -
25.05 19:30
Р. Вальекано – Атлетик
 - : -
25.05 22:00
Реал – Бетис
 - : -
26.05 15:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
26.05 17:15
Сельта – Валенсия
 - : -
26.05 17:15
Лас-Пальмас – Алавес
 - : -
26.05 22:00
Севилья – Барселона
 - : -
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ЖК
Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 24
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 23
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 19
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 14
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 11
Савио

Савио

Жирона

 10
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Виктор Чуст

Виктор Чуст

Кадис

 21 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 28 2 3
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