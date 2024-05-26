Соболев анонсировал свой отъезд в «Реал»: «Говорят, там мячи некому подкачивать»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев во время стрима пошутил в ответ на вопрос, когда форвард перейдет в «Реал Мадрид».

«В «Реал Мадрид» послезавтра еду. Договорились. Говорят, мячи там некому подкачивать», — сказал Соболев на стриме.

В сезоне-2023/24 27-летний россиянин провел 34 матча, в которых забил 10 голов и сделал 9 результативных передач.