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Сегодня, 01:45

Соболев анонсировал свой отъезд в «Реал»: «Говорят, там мячи некому подкачивать»

Сергей Разин
корреспондент
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев во время стрима пошутил в ответ на вопрос, когда форвард перейдет в «Реал Мадрид».

«В «Реал Мадрид» послезавтра еду. Договорились. Говорят, мячи там некому подкачивать», — сказал Соболев на стриме.

В сезоне-2023/24 27-летний россиянин провел 34 матча, в которых забил 10 голов и сделал 9 результативных передач.

Источник: https://www.twitch.tv/sobolev_7
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Кассьерра и Кордоба показали второй результат в истории РПЛ по голам легионеров из одной страны
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

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Максим Глушенков

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Маркус Вендел

Зенит

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