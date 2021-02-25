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Вратаря «Эльче» шокировало предложение Месси обменяться футболками

00:32
24 февраля. &quot;Барселона&quot; - &quot;Эльче&quot; - 3:0. Эдгар Бадиа и Лионель Месси. Фото Twitter
24 февраля. &quot;Барселона&quot; - &quot;Эльче&quot; - 3:0. Эдгар Бадиа и Лионель Месси. Фото Twitter
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Курьезный эпизод случился после перенесенного матча 1-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Эльче» (3:0). Капитан каталонцев Лионель Месси после финального свистка подошел к вратарю соперника Эдгару Бадиа, поблагодарил его за игру и предложил обменяться футболками. 29-летний испанец был удивлен таким предложением, что запечатлели телевизионные камеры.

Стоит отметить, что в этой встрече Месси дважды забил в ворота Бадиа.

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