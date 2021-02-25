Вратаря «Эльче» шокировало предложение Месси обменяться футболками

Курьезный эпизод случился после перенесенного матча 1-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Эльче» (3:0). Капитан каталонцев Лионель Месси после финального свистка подошел к вратарю соперника Эдгару Бадиа, поблагодарил его за игру и предложил обменяться футболками. 29-летний испанец был удивлен таким предложением, что запечатлели телевизионные камеры.

Стоит отметить, что в этой встрече Месси дважды забил в ворота Бадиа.