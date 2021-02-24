Дубль Месси принес «Барселоне» победу над «Эльче»

«Барселона» обыграла «Эльче» (3:0) в перенесенном матче первого тура чемпионата Испании.

В составе победителей дубль сделал Лионель Месси. Также отличился Жорди Альба. «Барса» набрала 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице. У «Эльче» 21 очко и 19-я позиция.

Чемпионат Испании. Ла лига

1-й тур

«Барселона» — «Эльче» — 3:0 (0:0)

Голы: Месси, 48 (1:0). Месси, 68 (2:0). Жорди Альба, 73 (3:0).

«Барселона»: тер Штеген, Пике (Лангле, 77), Жорди Альба (Дест, 77), Юмтити, Мингеса, Пьянич (Дембеле, 46), де Йонг, Месси, Брэйтуэйт (Гризманн, 76), Тринкан (Бускетс, 67), Педри.

«Эльче»: Бадиа, Барраган, Мохика, Сифуэнтес (Фидель, 60), Верду, Хосема, Ригони (Тете Моренте, 60), Мфулу (Луисми, 81), Гути, Пере Милья (Нино, 72), Бойе (Каррильо, 72).

Судья: Диас де Мера Эскудерос.

24 февраля. Барселона. Стадион «Камп Ноу».